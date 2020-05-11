許仁杰與老婆宣布懷孕喜訊。（許仁杰提供）

許仁杰與老婆宣布懷孕喜訊。（許仁杰提供）

昔日「星光幫」成員許仁杰2019年8月向交往一年半的圈外女友亞希求婚成功，去年11月23日舉辦喜宴，他一早在臉書報喜訊宣布老婆懷孕、要當爸爸了！「過完昨天忙碌的母親節，慶祝我生命中最重要的三位媽媽，今天起，請叫我爸爸」，他還要粉絲猜猜寶寶是男孩或女孩，猜中前10位有獎。他透露老婆預產期在今年秋冬，會是個鼠寶寶。

許仁杰去年結婚時曾說老婆是老天給他的禮物，當時被問及是否啟動做人計畫？亞希直說「一直都在，但他一直都不在家，想製造也無法」，因許仁杰忙著拍攝民視八點檔《多情城市》。他今坦言是計畫懷孕，而且第一次備孕就有好消息，覺得非常幸運！

說起知道老婆懷孕的第一刻，許仁杰表示，老婆是一個很愛捉弄他的人，「當天收工回到家她就拿了兩、三個包裹給我，驗孕棒就裝在其中一個包裹裡。而且她還偷偷錄影，當下我邊吃東西邊變拆包裹，突然看到的那剎那，我目光整整在老婆和驗孕棒間來回確認N次之後大噴淚，也差點被食物噎到」。很巧合的是，那天他才剛參加《多情城市》收視破5的記者會，回家又被這個好消息驚嚇，有種「雙喜臨門」的感覺！

他說，老婆的孕吐期大概兩個禮拜左右，這期間對味道特別敏感，尤其她想像力特別豐富，連看到「滷肉飯」招牌都會想吐，讓他無奈又好笑。

老婆懷孕後，他更晉升寵妻魔人，「基本上我就是老婆的專屬外送員，老婆一天點餐最少五、六次，多到十幾次，點餐還會備註：份量少、要有選擇、只吃熱食、不吃悶過的食物。」無論老婆點的是正餐、甜點、下午茶還是宵夜，他絕對使命必達。

(中時 )