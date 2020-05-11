台中市東區警方日前巡邏時突遇民眾攔車，24歲的林姓男子著急地表示，7個月大的小女兒就醫途中突然呼吸困難，時值餐畢時段，沿途車多壅塞讓他越開越著急，正巧見巡邏車經過趕緊上前求助。警方見小女嬰不舒服的模樣，知道情況危急，立即打開警報器協助開道，5分鐘即趕抵急診室，記掛小女嬰的員警事後得知其就醫後狀況穩定，也總算放心了。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所所長魏綉薌、警員洪芝茜、林子堯109年5月6日晚間20時許執行巡邏勤務，經過東區十甲東路一帶時，突然遭一輛白色自小客車攔下，24歲林姓男子著急地向警方表示，7個月大的小女兒突然身體不適呼吸困難，他將車輛暫停路旁檢查女兒狀況時，正巧看見巡邏警車經過，連忙上前求助。

小女嬰雙眼緊閉臉色蒼白的模樣，讓員警看得好心疼，知道情況危急，立即打開警報器，在前方為林男開道，讓原需10分鐘的就醫車程，不到5分鐘即趕抵醫院急診室，林妻抱著小女嬰先衝入看診，幸經急救後，小女嬰狀況恢復穩定，惟仍須住院觀察。

經了解林姓男子於家中發現小女兒疑似身體不舒服，一家4口一起前往就醫，未料途中小女嬰突然喘不過氣，幸好員警及時經過協助開道，迅速趕抵醫院，林男抱著大女兒仍有些驚魂未定，感激員警協助將小女兒送醫救治，警方也感謝沿途讓道民眾，讓小女嬰能夠及時獲得治療。

警方也提醒，民眾如有身體不適等危急情況，可撥打119，救護車上有配備完善的救護器材及具有救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障。

(中時 )