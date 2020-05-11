微星(2377)公布4月營收為106億元，月增3%，年增24%，優於市場預期。受惠於疫情帶動的宅經濟，帶動微星4月出貨，尤其是在電競相關的系統和螢幕更為明顯。微星今股價盤中站上92元，一舉突破5、10日及月線反壓，漲逾2個百分點。

微星109年每股擬配發4.2元現金股利，以今日盤中價93元計算，現金殖利率約4.51%，配發率則為63.54%。超微新顯卡3月底已上市，4月英特爾也推第10代筆電處理器，輝達則有Super系列新品，下半年超微、輝達皆有新款7奈米顯卡問世，加上近期宅經濟商機發酵，推升微星營運動能。

微星預估今年創作者筆電可望占整體出貨約2成，將持續投入研發，擴大布局市場。微星在2018年開始布局創作者市場，按照內部規劃，電競產品將從創作者系列獨立出來，瞄準內容商機，未來將再進一步搶攻高階商務市場，2018年創作者占比僅達10%，去年已成長至15-20%，近期更在疫情帶動下，相關產品熱賣。

(時報資訊)