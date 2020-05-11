同欣電（6271）受惠訂單需求暢旺、稼動率提升及產品組合轉佳，2020年首季歸屬稅後淨利2.72億元，季增10.42％、年增達1.36倍，每股盈餘（EPS）1.65元，雙創近5季高點，表現優於預期，投顧法人維持「買進」評等、目標價自130元調升至150元。

由於近期市場傳出陸系客戶手機訂單上修，帶動相關供應鏈股價上漲，同欣電股價自4月23日起再度上攻，今（11）日開高後一度上漲1.11％至136.5元。惟因半個月來漲幅已逾28％，調節賣壓出籠致使股價翻黑，盤中小跌近1％。

同欣電2020年首季合併營收19.53億元，季減6.37％、年增達20.92％，改寫同期新高。毛利率24.66％、營益率15.86％，分創近5季高點、近6年同期高點。稅後淨利2.72億元，季增10.42％、年增達1.36倍，每股盈餘（EPS）1.65元，雙創近5季高點。

觀察同欣電首季四大業務營收，影像產品7.08億元，季減1.22％、年增達62.57％。陶瓷電路板5.63億元，季減8.07％、年減12.1％。混合積體電路模組4.6億元，季減18.23％、年減10.93％，高頻無線通訊（RF）模組1.79億元，季增達28.31％、年增達1.13倍。

同欣電總經理呂紹萍法說時表示，首季除了陶瓷電路板需求仍弱外，影像產品、RF模組及混合積體電路模組需求均旺。投顧法人表示，同欣電受惠稼動率提升、產品組合轉佳，帶動毛利率明顯改善，配合營業費用率控制在相對低檔，使整體獲利表現優於預期。

同欣電2020年4月自結合併營收5.9億元，月減13.22％、年減7.08％，降至近10月低點、亦為近3年同期低點。不過，累計1～4月合併營收25.44億元，年增13.01％，仍創近4年同期高點。

投顧法人指出，同欣電4月營收下滑，主因菲律賓政府因應新冠肺炎疫情，實施封城與檢疫隔離政策，同欣電菲律賓廠被迫於3月26日到4月14日關廠。該廠主要生產陶瓷基板及混合積體電路模組的微機電（MEMS）壓力感測器，對公司營收貢獻達約25％。

投顧法人表示，同欣電菲律賓廠已在4月中復工，公司4月營收仍略優於預期，認為5月營收可望順利回升。受停工影響，預估第二季營收將較首季持平或略降，毛利率及獲利亦將較首季略為下滑，但每股盈餘表現可望優於原先預期。

因應CIS封測需求暢旺，同欣電積極擴充CIS產能，去年中已完成龍潭廠首階段無塵室擴充。投顧法人指出，首季底月產能已自去年底8萬片提升至10萬片，第三季擴增至16萬片目標不變，維持同欣電「買進」評等、目標價自130元調升至150元。

此外，同欣電將透過換股併購車用CIS封測廠勝麗（6238），股份轉換基準日調整為6月19日，屆時勝麗將成為同欣電子公司並下櫃。同欣電也規畫現金減資24.3％，待6月5日股東常會通過、並呈奉主管機關申報生效。以此推算，將使同欣電股本膨脹幅度降至8.71％。

(時報資訊)