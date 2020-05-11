受惠離岸風電訂單續旺，世紀鋼(9958)4月營收3.6億元，雖月減6.07%，但年增率達179.98%；今年在傳統鋼構接單回溫，以及離岸風電持續擴大出貨，前4月營收15.43億元，較去年同期增加191.46%，此趨勢可望延續。

隨著今年離岸風電及傳統鋼構接單同步熱絡，法人估世紀鋼今年營收可望逐季成長，全年營收有望較去年翻倍，因離岸風電業務利潤較佳，毛利率預估將達20%以上，較去年15.41%明顯提升。

今年起離岸風電訂單效應開始顯現，目前已確定訂單有沃旭的81支水下基礎基樁、CIP的62座管架（Jacket），及69支水下基礎基樁，今年起都將陸續出貨。

法人預估離岸風電全年貢獻營收約60億元，今年風電營收比重可達7-8成。擴產規劃方面，台北港第一期廠房去年9月完工，今年首季開始量產，第2期廠房預計今年第3季完工、第4季投產。

此外，營收占2-3成的傳統鋼構業務部分，因接到台中商銀總部大樓、新光鋼桃園新澄物流園區等訂單，估全年將貢獻20億元。

受惠構鋼業務增溫，與風電營收認列邁向高峰期，世紀鋼今年營收有望逐季向上。法人預估，世紀鋼今年營收可望挑戰80億元，較去年的24億元成長逾2倍。

(時報資訊)