80年代艷星，被譽為具有「白嘉莉的口才、楊惠姍的身材」的于楓，以《愛在旋轉》一曲成名，由於外型艷麗性感，是當年眾人爭相力捧的女星，星途看似一片亮眼，但卻陷入不倫戀長達16年，甚至為情所困三度輕生，35歲便結束短暫精彩人生。

于楓出道前先在台北歌廳駐唱，因為敢露敢秀走艷麗風格，被伯樂相中後便朝演藝圈發展，先是以動感美豔女星形象打出名號，接著轉戰歌壇後，以一曲《愛在旋轉》一炮而紅，也接著跨足戲劇圈發展時，之後轉向秀場及上電視通告為主，星路可說是一帆風順，不過老天卻在她的感情路上開了個大玩笑，她在結識商人黃文甯後，竟義無反顧愛上這個已有家庭，並且育有三個小孩的已婚男子，雖然曾與菲律賓華僑黃漢傑結婚，但婚姻僅維持短暫3年便告吹，之後又與黃文甯再續前緣，甚至為他產下一子。

于楓與黃文甯的愛情糾葛長達16年之久。（圖／中時資料照）

1990年時，于楓懷孕消息意外走漏後，才在媒體前坦承和黃文甯在美國賭城結婚，正當外界以為這段愛情修成正果之際，有位聲稱是黃文甯正宮的友人，出面指控于楓介入別人家庭，讓她被冠上第三者的封號，不過于楓對於外界指責絲毫不在意，更在節目上大方談及這段感情，對於與黃文甯的相遇更視為「命運之神的安排」，眼見對方財務出現危機，不僅賣掉珠寶首飾和豪宅，甚至瘋狂接下秀場演出，只盼能幫情郎還清債務，為愛敢愛敢恨的她，就如同她的成名曲「愛在旋轉」一樣，陷入愛情漩渦後便無法自拔，也讓這段愛情糾葛長達16年之久。

雖然為愛情不惜付出一切，但換來的卻是男方對感情的不專一，難以接受的于楓選擇以輕生表示內心的不甘願，3次企圖結束生命卻都被救回，多次在鬼門關前徘迴的她，在某次和黃文甯爭吵後竟當面輕生，被緊急送醫急救挽回性命，不過死意堅決的她，趁著黃文甯幫她外出買午餐的空檔，竟在臥室再度輕生，而這一幕竟被年僅7歲的兒子目睹，被發現後雖緊急送醫搶救，但急救6天因為多重器官衰竭，最終仍是回天乏術，享年35歲，噩耗傳出後引起外界嘩然。

于楓為愛輕生引起外界嘩然。（圖／中時資料照）

于楓死後沒多久，黃文甯便火速搬離與于楓的愛巢，此舉引起于楓家人極度不滿，指控他人在家中卻沒有緊急搶救，才導致于楓命喪黃泉，加上認為顧家孝順的于楓，不可能無故輕生，其中必有不可告人的內幕，便控告黃文甯涉嫌遺棄致死罪，此外于楓死前沒留下遺囑，兒子監護權自然歸父親所有，也讓黃文甯興起想要均分遺產的念投頭，于楓家人自然不樂見此事發生，雙方人馬因此對簿公堂，最後法官判定除了于楓生前居住房子登記為兩人共同擁有之外，財產由于母跟黃文甯均分，雙方各分得三百多萬，此外地方法院拍賣于楓生前所有物，所得依舊是于母跟黃文甯各一半，這讓于母無法接受，當場留下不甘的眼淚。

不過一輩子都在女人堆中打滾的黃文甯，最終卻栽在女人手上，雖分得于楓大筆遺產，卻全數遭女人給騙走，這讓罹有糖尿病和高血壓宿疾的他，氣到兩度送醫緊急搶救，雖然從鬼門關救回一命，但身體右半部已中風，做所有事情都需有人代勞，加上經濟拮据連兒子學費、生活費都無法支付，只能回到老家，由八旬老母照料，晚景淒涼的他看在于楓母親眼裡，僅冷默表示：「交給老天爺懲罰他，他這麼壞，我女兒給他騙了好幾千萬，老天爺就是會懲罰他」。

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(中時電子報)