國民黨立委林思銘今日於立院內政委員會質詢表示，警械使用時機存有很多爭議，假如員警至酒店臨檢，碰到酒客打架，難道「對方拿酒杯開砸，警方也拿酒杯丟回去？」內政部次長陳宗彥回應，也許可以利用現場的雨傘來做應對。

國民黨立委葉毓蘭、魯明哲分別提出「警械使用條例」修正案於今日立院內政委員會討論，重點包括：若警察違反「警械使用條例」，為免於員警受到訴訟拖累，將回歸國賠機制處理。另也增訂在緊急狀況時，警方可用警械外的物品。也將增設「警械鑑定小組」，調查保障相關人等權益。

葉毓蘭於質詢時也表示，在鐵路警察李承翰遭刺案後，據了解，台灣有超過1百萬精神障礙者，其中14萬已達嚴重程度。警方應加強應變訓練及裝備，除配戴電擊槍外，鐵路運輸也應該加裝X光檢驗和金屬探測門。

林思銘指出，「警械使用條例」當中有關使用的時機點，目前存有很多爭議，好像我有這個警械，但遇到治安狀況時，又要臨場判斷「不使用警械為適當時」，這個條文定義的非常怪。

陳宗彥回應，每個案件的現場狀況都不同，員警當下配戴的警械，若與現場情境不相符，可以運用現場可取得的物品來處理案子。林思銘質疑，難道員警當下身上配戴的警械都不能處理？「酒客拿酒杯砸人，員警也拿酒杯砸回去？」相關法律實在有需要再斟酌的地方，會再提出修法版本。

(中時 )