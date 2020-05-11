隨著疫情和緩各地經濟解封，就算上周五開出高達14.7%的失業率，仍擋不住美股強勢上攻，其實從3月低點以來，美股四大指數反彈氣勢就很驚人，其中，標普500指數已漲逾33%，也讓市場預期公衛危機將很快結束，經濟將迅速復甦，不過，加拿大皇家銀行認為，與投資人期待的V型復甦相比，未來復甦恐將是漫漫長路。

外媒報導，加拿大皇家銀行策略主管Lori Calvasina表示，根據RBC Capital Markets的研究顯示，高層主管們多認為，與V型反彈相比，未來復甦將是漫漫長路，Calvasina說，從他們的評論上也暗示了，投資長需要為長期、緩慢且不均衡的復甦預做心理準備，而目前看起來，美股尚未反應出這樣的憂慮。

Calvasina指出，在研究企業財報及對景氣評論後，我們認為，分析師對於財報成長預測過於樂觀，從RBC的報告顯示，更多的修正正在醞釀，可能會對交易市場帶來不確定性及波動。

市場的悲觀來自於，越來越多的公衛官員達成共識，預計要等18個月疫苗才能問世，在此之前，我們幾乎沒有機會回復原狀。

從實際情況來看，美國化工能源公司Ecolab執行長就說，很多情況我們並無法預測。而分析房地產的公司CoStar Group也承認，我們無法知道全面復工將在何時、以及如何達成；更別說在受到疫情重創後，已陸續有百貨業、航空業等宣布破產。

(中時電子報)