15縣市大雨特報 氣象局：注意強降雨 12:282020/05/11 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局針對15縣市山區大雨特報，注意強降雨、雷擊。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於鋒面影響及對流發展旺盛，氣象局中午發布大雨特報，臺灣西半部、宜蘭山區及花蓮、臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。 氣象局指出，今天天氣稍不穩定，各地有斷斷續續的降雨，受熱力作用影響，中午過後在山區降雨會較明顯。 目前氣象局針對臺北市、新北市、桃園市、新竹縣苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣共15縣市的山區發布大雨特報。 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 梅雨鋒面影響到周二 氣象局曝颱風季來了 (中時電子報) #大雨特報 #氣象局 #15 #縣市 #發布 也許您會感興趣 推薦閱讀 15檔官股急敲 護盤 04:102020/05/07 證券．權證 半夜雷聲隆隆！午前對流旺盛 5縣市大雨特報 07:432020/05/07 生活 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 10:192020/05/07 生活 中南部6縣市亮高溫燈號 午後防炎熱 12:272020/05/08 生活 蘇貞昌挨罵不冤枉 04:102020/05/09 時論廣場 2少女性侵12歲男童 3P影片PO網炫耀 23:452020/05/09 社會 梅雨鋒面影響到周二 氣象局曝颱風季來了 08:072020/05/10 生活 梅雨鋒面來襲！南投縣豪雨特報11縣市防大雨 18:372020/05/10 生活 梅雨鋒面發威！全台慎防劇烈天氣 這天飆回高溫36度 22:232020/05/10 生活 禁令將屆 15檔華為概念股表態 04:102020/05/11 證券．權證 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 直播》今再零確診 新增1死 40歲男自美返台亡 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 台中這間滷肉飯老闆娘穿超「兇」 網直呼：真香！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。