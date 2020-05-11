由於鋒面影響及對流發展旺盛，氣象局中午發布大雨特報，臺灣西半部、宜蘭山區及花蓮、臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局指出，今天天氣稍不穩定，各地有斷斷續續的降雨，受熱力作用影響，中午過後在山區降雨會較明顯。

目前氣象局針對臺北市、新北市、桃園市、新竹縣苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣共15縣市的山區發布大雨特報。

(中時電子報)