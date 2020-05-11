因應新冠肺炎疫情，政府要求民眾搭大眾運輸工具或進入醫院等場所必須戴口罩，但因為台灣地區已連續28天沒出現本土病例，今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，國民黨立委洪孟楷詢問，哪時可以改成不強制但鼓勵？對此衛福部次長何啟功表示，已經在討論中，但還無法給出明確鬆綁時間點。

洪孟楷詢問政府鬆綁的標準是甚麼？是連續30天沒有本土病例還是？何啟功表示，我們還是怕有沒發現的無症狀或輕症患者，雖然過了兩個潛伏期，如今他不敢講放寬時間點，但都有討論中，畢竟天氣越來越熱了。

洪孟楷接著指出，如今政府開放觀眾入場看棒球賽，但可以坐一萬人的棒球場 限制只能進去一千人，三小時內只能喝水，不能吃東西喝飲料，還規定要全程戴口罩，但不是規定空曠的地方可以不用戴口罩嗎？而且在球場內的距離已經比一般餐廳大了，請衛福部訂出一致標準。

何啟功表示，他跟衛福部長陳時中一起到棒球場看過，飲食這部分會適度調整，開放入場觀眾人數已由一千增加到兩千。

(中時 )