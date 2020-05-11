有鑑於TRF（目標可贖回遠期債）爭議多年未決，立委陳椒華在4月24日時力促金管會應設立專責公正的「金融消費者保護局」讓金融管理健全，避免更多類似爭議事件，5月11日財委會中又再次提出。金管會主委顧立雄指出，這不是金管會說的算，在行政院總員額凍結的情況下，要單獨成立一個局可能要問人事總處較恰當。

陳椒華進一步指出，若無法成立金融消費者保護局，是否可在金管會內金融消費者保護組？

顧立雄指出，現在已有金融消費者督導會報，都是由他親自主持，評議中心、投保中心也都會出席，都已在進行，至於TRF案件金額原本不符合金融消費者保護法，後來已訂了一個特別辦法來受理，評議中心是獨立評議，會視個案的看是銀行錯還是投資人錯。

衍生性金融商品TRF風暴造成中小企業損失金額高達數千億元，從2014年到現在已長達六年仍未平息，仍有投資人未與銀行達成和解。陳椒華指出，TRF還有很多爭議沒解決，尤其是權利金、強制平倉在合約上沒寫清楚，有個案去訴訟，法官一審判銀行強制平倉有罪，但二審連審都沒審就判銀行無罪，這樣的案例不少。有些和解金連一成都不到，她要求銀行局應發文要求和解金至少要五成，而且銀行局應開罰。

顧立雄指出，TRF是在他來接主委前就發生，關於TRF的裁罰已有三波，後續進入評議中心評議、仲裁，有的進入訴訟。過去很多人因為和解金五成太低進入訴訟，等到敗訴確定又回過頭來要五成，但現在訴訟程序走完了，要再和解很難，因為法院已判銀行沒有疏失或很輕，若還和解對股東無法交代。

顧立雄指出，TRF每案都有列管，案子已愈來愈少，希望雙方盡快達協議。

(工商 )