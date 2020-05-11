女童大拇指卡喇叭鎖，消防人員以工具協助拔出。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

台中梧棲一名年約4歲女童，今天早上不慎將大拇指卡進喇叭鎖鑰匙孔裡，痛的娃哇大哭，梧棲消防分隊馳援，先破壞喇叭鎖連接處，並以尖嘴鉗撐開喇叭鎖，

成功協助手指拔出，由於傷口深至關節，遂建議家長帶往醫院縫合。

台中市消防局表示，第四救災救護大隊梧棲分隊11日上午07時42分，接獲派遣創傷救護，一名女童意外將手指卡進門的喇叭鎖裡，梧棲分隊隨即出動人車前往報案地點。

消防人員到場後，女童家長以先將整個喇叭鎖自房門拆下，女童被抱著仍是痛的娃哇大哭，消防人員邊與女童聊天、玩耍吸引她的注意力，並安撫其情緒，一旁拿出簡易式工具破壞喇叭鎖連接處，並利用尖嘴鉗撐開喇叭鎖，耗時20分鐘，成功協助女童將手指拔出。

梧棲消防分隊指出，由於女童大拇指約至關節處卡進去，除了建議家長帶到醫院醫治外，並呼籲呼籲民眾，家中孩童若不在自身視線範圍內，常常可能會發生這種意外，因此孩童在一旁遊樂時，家長應陪同在側，才能避免類似意外發生。

(中時 )