在哥倫比亞當地時間10日，拉美第二大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）向法院提交破產計畫，但同時保留重組權利。根據公司官方公報，受新冠疫情影響，今年3月以來，公司收入銳減80％，公司面臨巨大的資金流動性壓力，公司擬通過破產重組解決債務問題。

此外，在這段期間，該航空公司將繼續維持運營，確保集團拉美地區2萬多名員工的工作崗位。自今年3月23日起，哥倫比亞航空因疫情取消所有商業客運國際航班。

根據哥倫比亞政府的防疫規定，5月30日前不會恢復境內、國際客運航班；而此前，哥倫比亞航空曾向哥國政府申請財政援助以期度過疫情難關，但哥國政府尚未就此作出明確回應。

哥倫比亞航空成立於1919年12月5日，是至今為止，歷史第二悠久且仍在營運的航空公司，僅次於荷蘭皇家航空。哥倫比亞航空總部設於哥國首都波哥大，並在秘魯、薩爾瓦多、哥斯達黎加等國均設有分公司，以波哥大埃爾多拉多國際機場作為中心樞紐，航線覆蓋拉美、歐洲及北美的100多個城市。

(旺報 )