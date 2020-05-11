劉錫明（右）演出《白髮皇妃》。（中視提供）

港星劉錫明近年在大陸發展，戲劇作品一部接一部，參與不少古裝劇演出的他，在中視晚間10點現正熱播的《白髮皇妃》裡，飾演北臨皇帝宗政允赫，其實當皇帝他已不是第一次，之前在《錦繡未央》，他飾演太武帝拓跋燾，帶著鋒利的眼神以及精湛的演技，網友稱讚他是「帝王專業戶」，劉錫明對於這樣的美譽，則是幽默以對，「其實演皇帝挺爽的！現實中不能三宮六院，演皇帝可以滿足一下，因為生活是不可能的。」

拍攝古裝劇要付出的代價不少，劉錫明回想拍《白髮皇妃》時正逢夏天，身上穿著厚重的皇袍，光是要換上就需要兩個服裝師捧著，頭上戴的冕也很重，他形容：「天熱時拍古裝，不需要打，光是穿著那戲服就已經(熱)死了。」有場戲在戶外，他要演御駕出征，戶外30幾度，頂著大太陽騎坐在馬上，差點就中暑，「當時突然一陣頭昏，加上盔甲也很重，只好先下馬。」

除了要克服各種天候狀況，身為演員往往要能文能武，因此劉錫明也學會了騎馬，還曾遇過驚險。拍攝《秦時明月》時，他得抱著娃兒一邊騎馬一邊躲避追殺，不料鏡頭拍完，馬還是一直往前跑，「當下我只好趕緊把手中假的小孩道具給拋開，雙手緊拉，馬才停下，嚇死我了。」後來拍《白髮皇妃》和李治廷合作，兩人都有不少騎馬戲，劉錫明才發現李的馬術非常專業，讓他很驚豔，因為就他了解演藝圈裡騎得這麼好的並不多。

劇中劉錫明和經超也有不少對戲，劉對他的印象是：「他的戲很老練。」有一場是他被經超毒啞，手中握住虎符卻被他硬扳開手要搶走，拍手部特寫時，經超用力一扳只拉到劉錫明的中指，那畫面讓導演不得不立馬喊卡，原本嚴肅的戲頓時很搞笑。因著劇情，劉錫明變啞無法說話，而這對他反而是挑戰，「戲不怕台詞多，最怕沒有台詞，是最難演的。」而他靠著豐富的表情及眼神，即使不說一語卻仍引人入戲。

戲約不斷的他，原本計畫要進大陸劇組拍戲，因為疫情延宕，這段時間他回台灣陪伴妻女，「希望這個天災盡快過去，每個人都身體健康，百業興旺。」 《白髮皇妃》每週一至週四晚間10點在中視播出。

(中時 )