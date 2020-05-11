新北市長侯友宜今日出席「新北能源雲及能源教育市級課程推廣」活動。（王揚傑攝）

近日中央擴大急難紓困方案造成爭議，新北市府上周送出9301件紓困金申請案到衛服部審查，昨天衛福部在官網對侯友宜明快決定要收回自審表達謝意，希望新北市盡速核定，不要辜負衛福部上百名員工和志工犧牲假期。

對此新北市長侯友宜今（11）日表示，陳時中部長昨天已經講很清楚，告訴地方怎麼審，一開始行政院說「地方快速收件，中央審核。」新北市遵照中央辦理，後來衛福部又說明「地方快速收件以外，地方能審就要審。」不管行政院或衛福部的說法如何，地方一定要以民眾快速拿到紓困金為主，市長一定負起責任「能審、快審、速審」。

侯友宜說，今天一早已經開始發放紓困金，預估發送420份左右，這420份資料完整，3天就審完，一些資料錯漏、不完整的會繼續審核，只要中央講清楚，我們做都沒問題，其實溝通都無礙，讓第一線基層好做事，民眾快速拿到紓困金。

媒體詢問，昨天有衛福部的人出來說，新北市送來衛福部的資料有填寫不清、錯改的狀況，侯友宜表示，其實在送出之前已先過濾掉3分之1，後來已重新Key in，有些已經審查通過，今天會快速發放，一切都沒問題。資料完整3天就發送出去，資料不完整的，地方審查時把它做完整，市長負起責，快速發送。

侯友宜說，新北市留有備案資料，在快速審查，從上周三中央要求地方開始執行的同時，新北市第一線的公務人員全部加班到晚上11、12點，包括周末、周日，今天早上又是滿滿申請紓困的市民，同仁很辛苦，當然衛福部的同仁也很辛苦，所以他要謝謝所有第一線辛苦的伙伴。

新北市府向衛福部表示要收回自審，但今天衛福部政務次長何啟功表示不需要如此來回，媒體問侯是否感覺被刁難？侯友宜表示，大家都是面對紓困的民眾，一起勇於努力承擔，9千多件基本上都有經過基本的過濾和初審，資料完整的已經初初審過了，所以由新北市來審也沒多大問題，我們會負起責任，快速發送紓困金到民眾手裡。

侯友宜說，他秉持認真、努力做事的態度，好好把防疫做到位，非常感謝所有基層同仁的配合，也謝謝衛福部這幾天的辛苦，大家一起把事情做好，讓民眾快速拿到紓困金。

(中時 )