台中市長盧秀燕指出，最快今日下午至明天就可以陸續發放紓困金。（陳世宗攝）

為減緩疫情衝擊，中央宣布擴大急難紓困補助對象，臺中市長盧秀燕表示，衛福部陳時中部長這兩天有打電話給她，請地方政府協助紓困審查，「市府當然捲起袖子全力協助！」，主動提供中央4大協助，包括收件、登打資料、審查、發放，截至目前為止約收件1萬2000件，已完成1半案件，最快今日下午至明天就可以陸續發放紓困金。

臺中市議會11日召開定期會，市議員朱暖英、劉士州、陳成添關心中央萬元紓困發放進度。盧市長指出，陳時中部長這兩天有打電話給她，請地方政府給予協助，市府當然願意，這本來就是市府的態度，防疫紓困地方與中央一起努力。

盧秀燕強調，市府以4個主動全面協助中央紓困，包括收件、登打資料、審查、發放，因為這是中央新的方案，昨天市府取得確定格式後，相關局處都加派人手放棄假期，日以繼夜收件、登打、審查，截至目前為止約收件1萬2000件，如審查有疑義再報請中央再次審查，最快今天下午即可以陸續發放紓困金。

社會局表示，市府不往中央送紙本資料，而是由區公所收件，由上百位「安心上工專案」人員將資料輸入excel檔，一切電子化作業，並由衛福部透過E關懷和財政部等系統快速審核。

社會局指出，區公所建檔時皆按照行政院長蘇貞昌所示「從寬認定」，如爭議不大即迅速同意；少數資料不全者另外處理。此外，為減輕區公所人員負擔，市府已協調勞工局，增派安心上工專案人員，操作電腦資料加速建檔，讓有需求民眾儘快得到紓困。

(中時 )