靈鷲山頒發全國普仁獎給國風國中簡玉秀（左三）。（許家寧翻攝）

簡玉秀以精美設計畫作，感謝靈鷲山獎掖學子。（許家寧翻攝）

靈鷲山「普仁獎」長期發掘及獎勵逆境中積極向學、品德表現優秀的國中、小學生，，今年因疫情改以「小太陽愛心專車」巡迴全台，11日來到花蓮國風國中頒發唯一獲得全國普仁獎的簡玉秀，從小與母相依為命的她，不但成績優異，更立志要當中醫師濟世救人。

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠表示，就讀國風國中9年級的簡玉秀，從小看見母親幫人打掃，在夜市擺攤辛苦掙錢，造就她早熟懂事個性，每次考試都認真準備，自律排定讀書時間表，每科都盡力拚高分，不曾讓母親為她學業成績擔心。

母親倪萍說，女兒相當懂事、心地善良，小時候還和她一起送餐給老人家，除了學業成績優異，美術表現上還得過花蓮縣美術比賽西畫組第一名、平面設計第三名，並入選全國佳作，也感謝學校老師為女兒申請靈鷲山普仁獎學金。

蔡高忠9日也特別前往光復鄉，拜會基督教信望愛少年學園，感謝他們照顧去年考上高師大運動競技系的第6屆全國獎小太陽謝竣元，並特別緻贈20萬元設立「離園關懷基金」，持續照顧年滿18歲離開學園的孩子。

普仁獎創辦人心道法師說，普仁獎目的不是濟貧，而是發掘更多品德優良的小朋友，透過社會溫暖、正向力量翻轉生命。花蓮中心執事寶臻法師說，能夠獲得普仁獎，品德素養都是經過各界評選肯定，未來遇到挫折或困難時，請不要忘記今天，將考驗化為轉機。

靈鷲山普仁獎自2003年累計至今，共有7727位學生得獎，2019學年度全台分17區初選、志工實地家庭訪問、複選，共有1015人獲地區普仁獎，經各區評審委員、志工再從中選出59人進入全國普仁獎，國風國中簡玉秀為全國唯一獲獎者。

(中時 )