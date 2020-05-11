新冠疫情尚未消退，防護衣、隔離衣、口罩仍為全球缺乏的醫療物資，台灣機動運用在地資源與企業合作模式，編制完成「口罩國家隊」、「防護衣國家隊」，共同建立台灣自己的防疫物資生產線，生產製造防疫物資，捍衛疫情防線。新墊企業NPI的機器設備，適時運用無縫貼合設備開發技術，扮演「防護衣國家隊」生產製造推手，加速滿足防護衣的生產需求。

新墊企業NPI為機械製造廠，是少數在台灣生產無縫貼合設備廠商之一，主要生產機能衣機械、內衣胸罩機械、鞋子機械及各式模具設備，市場以外銷為主，服務對象為各大知名品牌的代工廠，機能衣與鞋子品牌如：NIKE、adidas、Under Armour、New Balance與lululemon等國際知名大廠，內衣品牌如：Victoria Secret、黛安芬、華歌爾等國際知名大廠。

新墊企業NPI積極參與由經濟部技術處委託紡拓會執行的「機能性紡織品縫製技術研發」科技專案計畫，投入無縫貼合設備研發，建立成衣無縫貼合核心技術，亦是紡拓會「縫製技術聯盟」的會員之一。在這場防疫戰役下，新墊企業NPI化危機成轉機，適時運用無縫貼合設備開發技術，扮演「防護衣國家隊」生產製造推手，加速滿足防護衣的生產需求。

因應新冠肺炎防疫物資的需求，除了醫療級口罩外，國內亦急需醫療防護衣，新墊企業NPI展現實力，集中資源投入生產製作防護衣的高功能設備，部分防護衣國家隊所使用的生產設備就是由該公司所生產。

(時報資訊)