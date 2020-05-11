高雄亞洲新灣區70期重劃工程，11日完工通車，累計亞灣10個重劃區迄今，已有60期、65期、70期、79期、80期、以及83期等6個重劃區完工，面積約52公頃，11日完工的大地主中石化，短期內將以出租活化資產為主，未來再配合政府在亞洲新灣區的發展政策，規劃投資開發。

第70期重劃區11日由高雄市長韓國瑜主持完工通車儀式，他指出，2014年時，一心一路正是氣爆的重災區，70期重劃區主要地主中石化公司，配合高市府重建政策，開放廠區土地，闢建休憩廣場，並在都市計畫變更完成後，由高雄地政局接手辦理第70期重劃區工程。

韓國瑜表示，第70期重劃區透過都市計畫變更，將原先中石化廠區調整為「特定經貿核心專用區」，不僅肩負了社區及多功能經貿園區結合的任務，更縫合了住宅區與工業區都市發展歷史間的隔閡，扭轉地方與工廠相鄰的命運。

他說，高雄市政府為了促進產業升級，近年大力推動多功能經貿區（亞灣）開發，將原本的重工業區，透過都市計畫變更，規劃為特定經貿核心專用區、特定文化休閒專用區、特定倉儲轉運專用區等，再由高市府地政局透過公辦開發方式，規劃總面積約168.8公頃的10期市地重劃區、以及205兵工廠區段徵收區，將該區都市基礎建設完成，同步由土地所有權人辦理招商建築開發，減低投資障礙，以加速地區建設。

高雄地政局長黃進雄表示，第70期重劃區面積約8.01公頃，其中，道路、公園、綠地、兒童遊樂場等公共設施用地約2.81公頃，道路工程已由高雄地政局施作完成，將籬仔內路拓寬為40米，北接和平路，未來205兵工廠區段徵收開發完成後，可往南接通時代大道。

他說，70期重劃區也提供5.2公頃經貿核心專用區土地，作為未來發展金融、展覽中心、辦公大樓、觀光旅館等產業腹地，有助於住宅及商業活動的成長，並帶動鄰近已發展成熟的鄰里社區轉型。

黃進雄指出，亞灣10期市地重劃區中，已完工的有60期、65期、70期、79期、80期、以及83期等6個重劃區，面積總計約52公頃；凱旋路北側的88期，預計於今年底完工；90期、94期及95期刻正辦理工程規劃設計中，最快可於2021年底完工。

(工商 )