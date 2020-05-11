豐興本週產品基價全面持平 12:402020/05/11 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興(2015)開出本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品基價，全面維持平盤，只有調降MQ圓棒產品附價每公噸800元。 豐興本週內銷報價，廢鋼每公噸收購牌維持6,800元，鋼筋每公噸牌價維持14,600元，型鋼每公噸牌價維持19,600元。 (工商 ) #豐興 #本週 #基價 #廢鋼 #內銷盤價 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-鋼鐵》豐興4月獲利月增19.86％ 前4月每股稅前賺1.53元 10:512020/05/08 財經 《鋼鐵股》寶鋼6月盤價止跌 中鋼7月、Q3好采頭 10:512020/05/11 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋連2周平盤 11:422020/05/11 財經 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 殺完了！油價逆天暴彈40％ 最大贏家曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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