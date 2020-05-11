豐興(2015)開出本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品基價，全面維持平盤，只有調降MQ圓棒產品附價每公噸800元。

豐興本週內銷報價，廢鋼每公噸收購牌維持6,800元，鋼筋每公噸牌價維持14,600元，型鋼每公噸牌價維持19,600元。

(工商 )