農漁民紓困補助今起開放申請，新北市擁有最多漁民的金山區、萬里區農會，一早8時許就有民眾來申辦補助，但因漁會事先宣導截止日至6月，成功分散人流，從申請到收件僅需5至10分鐘；新北市農業局統計，截至中午止，5區漁會共778位漁民申請，紓困金最快2周內可發放。

「事先宣導分散人流，漁會效率太好了！」陳姓漁民說，一早帶齊資料到萬里漁會申辦，從申請到收件，僅5分鐘就全部弄完，比預想中的順暢很多。

萬里漁會總幹事許順發表示，上周一收到漁業署提供的資料後，漁會就積極向漁民宣導，紓困申請最晚至六月，請民眾不要集中在首日申辦，漁民也相當配合，「漁民紓困資格認定與急難紓困相比較為簡單，從申請到收件僅需5至10分鐘。」

新北市金山區符合申請資格的漁民約有6900人、萬里區約6000人，是新北最多漁民的地區，漁會為避免出現類似「急難紓困」的混亂現象，昨日就主動加班預演狀況。

新北市漁業處長張麗珍表示，漁民補助方案分有2種，107年綜合所得總額未達50萬可申請1萬元補助，若109年3月之月保額未達2萬4000元者可申請3萬元補助。

新北市農業局表示，新北市農會成員約3萬9000人，其中9成可直接匯款入帳，再扣除排富條款等限制，僅約2000人須到24區農會現場申請，首日上午僅20人到場申請。

(中時 )