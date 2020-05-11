15歲以下兒童該不該有壽險保障？立法院財委會11日初審通過保險法107條修正案，依金管會建議的版本，即未滿15歲的未成年人若投保壽險保單，除了喪葬費用給付外，其餘死亡給付必須要滿15歲才生效力。

也就是說，若未滿15歲的被保險人不幸身故，保單最多就是給付喪葬費用，且此金額是依遺產及贈與稅法之遺產稅喪葬費扣除額的一半，目前是123萬元的50％，即61.5萬元。

舉例而言，若現在有爸媽替剛出生的小孩投保壽險，保額100萬元，但若小朋友不幸在3歲就身故，則保單只能給付61.5萬元，但若小孩滿15歲，則死亡給付就回復到100萬元。

現行未滿15歲的被保險人若身故，保單就是退還所繳保費加計利息，立委劉櫂豪等人提案修保險法107條，要求「因不可抗力因素，並經主管機關認定者應予給付」，即是如太魯閣號出軌造成多名未滿15歲兒童不幸身故，或空難造成小朋友罹難，這種非人為造成的身故，應給付小朋友全額的保額，以免不公平。

但金管會主委顧立雄強調，不可抗力因素很難界定，若又有不肖人士以交通意外造成小朋友身故，屆時又會有人說要修保險法，限制小朋友保額，避免有道德風險。

因此金管會提出對案條文，即給予未滿15歲不幸身故的被保險人喪葬費用，會比退還已繳保費加計利息好一些，至少有61.5萬元的保障。

保險局表示，這必須等保險法修正案在立法院三讀通過後，新推出的保單才適用，現在已投保的兒童保單，若是退還保費加計利息者，在未來新法上路後，仍是依保單條款，只能退還保費加利息。

(工商 )