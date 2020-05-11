記憶體模組廠第一季在低價庫存以及市場搶補貨，營運交出亮麗成績單，但第二季起受到疫情衝擊，4月營收比3月下滑至少15%，明顯降溫，低價庫存效益也可能趨緩；威剛(3260)則看好產業動能，在下半年逐季穩定回溫，旺季效應可期。

第一季受惠低價庫存以及市場需求熱，代理商和下游通路商拉貨強勁，帶動第一季模組廠獲利強勁成長，威剛第一季毛利率23.76%創新高、宇瞻(8271)第一季每股獲利1.53元創下單季新高，十銓(4967)第一季每股獲利達2.28元新高，優於去年全年表現。

威剛在低價庫存成本優勢下，2020年第一季毛利率以23.76%創歷史新高，第一季稅後淨利年增1.93倍達4.47億元，淨利4.64億元，優於2019年全年獲利，每股稅後淨利2.06元。

創見(2451)第一季獲利穩健，每股盈餘1.08元。因記憶體價格上漲，毛利率高達25.57%，年增6.48個百分點；每股盈餘1.08元，優於去年第四季的0.92元，也優於去年同期的0.85元。

品安(8088)第一季營收5.25億元，稅後純益5587萬元，每股盈餘0.92元，優於去年同期的0.68元。

廣穎(4973)第一季營收10.5億元，年增17.5%，毛利率18.97%，年增4.15個百分點，淨利6048萬元，年增率511.18%，EPS 0.95元。

不過，4月營運開始受到疫情衝擊，加上3月基期高，記憶體模組廠4月營收比3月下滑幅度均逾兩位數。

宇瞻4月營收6.11億元，月減15%，年減1.78%。威剛4月營收20.33億元，月減28.8%，年增10.98%。十銓4月營收5.41億元，月減18.65%，年增3.73%。創見4月營收7.9億元，月減22.66%，年減26.26%。品安4月營收1.03億元，月減51.12%，年減9.9%。廣穎4月營收2.32億元，月減31.2%，年減29.51%。

威剛表示，歐、美、日、東南亞及中南美各國陸續鎖國、封城手段，連帶對各地經濟活動造成不小影響，包括進出口貨運、報關進度延滯等，加上清明連假造成工作天數減少，影響4月營收滑落。

整體來言，在第一季強勁拉貨補庫存後，隨著疫情擴大，零售市場對消費性產品的需求，開始受到實質買氣的考驗，且在全球封城、部分店家關門也影響經濟活動，第二季市場拉貨動能降溫。

展望下半年，威剛預期，在各地疫情高峰陸續出現後，各國政府準備展開經濟復原行動，整體產業可望於下半年逐季穩定回溫，旺季效應可期。

不過，模組廠獲利績效常與記憶體價格高度連動，下半年價格是否如先前預期樂觀仍有待觀察，研調機構TrendForce對下半年價格轉向保守看待。

TrendForce在年初時預估，DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年年底，但在疫情蔓延影響，預計採購備貨力道將萎縮，終端需求疲弱。

TrendForce指出，下半年記憶體漲幅收斂或是反轉往下的可能性大幅提高，其中以原本供需缺口就不大的NAND Flash最為明顯。

(時報資訊)