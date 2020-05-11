亞系外資出具最新報告，看好IC載板暨印刷電路板（PCB）廠欣興（3037）受惠ABF載板及高密度連接板（HDI）需求持續暢旺，平均單價（ASP）提升增添獲利成長動能，將今明2年每股盈餘分別調升7％、9％，維持「買進」評等、目標價自43元調升至55元。

欣興今（11）日股價開高穩揚，最高上漲2.9％至46元，創1月中以來近4月高點，盤中維持逾1％漲幅，近2個月波段漲幅已高達近87％。三大法人自6日起轉站多方，連3天買超達1萬9288張，使上周合計為買超9370張。

欣興2020年首季合併營收205.67億元，創歷史第4高，毛利率13.9％、營益率4.15％分創近8年、近7年同期高點。惟因業外轉虧、所得稅費用大增，歸屬母公司稅後淨利3.81億元、每股盈餘（EPS）0.26元，雙創近7季低點，仍為近7年來同期次高。

亞系外資認為，欣興受金融資產帳面價值損失拖累，使首季獲利低於市場預期，但本業的營業利益表現則優於市場預期，顯示ABF載板及高密度連接板（HDI）需求提升帶動產品組合轉佳，抵銷新冠肺炎疫情對營收規模影響。

亞系外資指出，欣興ABF載板營收自去年持續維持雙位數年增率，且今年首季仍季增6％，顯示5G基地台對ABF載板需求強勁。同時，受惠市占率提升及美系客戶新機訂單增加，使欣興在首季全球智慧手機銷售年減12％情況下，首季HDI營收仍年增達5成。

欣興2020年4月自結合併營收73.09億元，月減2.93％、仍年增15.58％。累計1～4月合併營收278.76億元，年增18.14％，雙雙續創同期新高，亞系外資看好欣興第二季營收可望季增中個位數百分比。

展望後市，在先進載板需求暢旺、平均單價（ASP）提升下，亞系外資看好ABF載板將成為欣興未來3～5年長線成長引擎。儘管BT載板需求面臨庫存調整，可能影響下半年營運前景，但對明年天線封裝（AiP）需求成長樂觀看待。

同時，雖然下半年智慧手機需求砍單狀況可能加劇，但新款5G智慧型手機需求增加、以及公司市占率提升，亞系外資看好欣興營收及獲利表現將較其他供應商更具優勢，將今明2年每股盈餘分別調升7％、9％，維持「買進」評等、目標價自43元調升至55元。

(時報資訊)