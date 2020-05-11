台北市郭姓男子的店面被一輛BMW擋住，氣的在車身貼上「好狗不擋路」貼紙，事後竟遭楊姓車主控告毀損、恐嚇，求償26萬元。台北地院認為，楊男違規在先，郭男只是表達個人意見，且貼紙並未造成車身受損，刑、民事均判楊男敗訴。

郭男2018年3月27日下午，見楊男把BMW停放在店門口，隨即在車身上黏貼「好狗不擋路、請勿擋住出入口」貼紙，並報警通知楊男移車。楊男到場後，見愛車被貼貼紙，找郭男理論，郭男回嗆：「這邊不能停車，你再給我停試看看，我就再繼續貼。」、「我就要貼得你整坮，看你何時要移走」，楊男自認受辱、被恐嚇，氣得提告。

民事部分，楊男主張貼紙文字貶損他的人格尊嚴，侵害他的名譽權，並破壞車輛烤漆，害他得支出7萬元修復費用、3萬元鍍膜美容，雙方爭吵時，郭男言語也讓他心生畏懼，甚至出手推擠，造成他精神痛苦，另求償精神慰撫金16萬元。

北院刑事庭認為，楊男停車位置妨礙他人出入，違反道路交通管理處罰條例，「好狗不擋路」告知他人勿妨礙通行，屬合理表達，無法認定有侮辱之意；另郭男使用車體廣告貼紙，不留殘膠、不傷車體，撕下後沒有明顯損害。

至於郭男涉嫌恐嚇言語，因楊男當下不肯移車，還留在現場與郭男爭吵10幾分鐘，顯然沒有因此感到恐懼，郭男也未阻擋離開，合議庭遂認定罪嫌不足，判郭男無罪。全案上訴後，高等法院判決駁回確定。

北院民事庭也採用刑事判決見解，認為楊男求償26萬元無理由，判他敗訴確定。

(中時 )