新北第1批！「領現金」紓困民眾：暫時應急

新北三重區公所審核通過20人，今（11）日發放第一批，共有9位民眾到公所領現金。領到最高3萬元的是養兩個小孩子的媽媽，從事餐飲業，因受疫情影響，加上公幼抽不到只能讀私幼，讓家裡經濟壓力大，有了這筆紓困金，她樂得直說可以暫時緩解壓力，但擴大紓困因為一開始政策交代模糊，導致地方中央戰火延燒，新北市8日送了9301件到衛福部，被指是下班前才送到警衛室突襲，也不少人批侯友宜「逆時中」，對此他親自寫信給基層同仁「非意氣之爭」，只是想要在最快的時間幫助市民。

看見紅包袋，臉上終於露出笑容，擴大紓困申辦成功，新北第一批拿到現金的民眾，一早就陸續到三重區公所集合。

民眾：「比較輕鬆一點，就是可以解困一些」、「剛好家裡應急一下，還可以撐一下」。開心到當場拿出來清點，因為有了這筆現金，終於可以暫時鬆一口氣，還很年輕的塗太太有兩個小孩要養，在餐飲業工作受疫情衝擊，沒有客人上門，這一次擴大紓困領到最高額3萬元。

（圖／中視新聞畫面）

民眾：「小孩子費用也滿多的，現在公幼也難抽，然後都是讀私幼，然後月費也要付，生活也滿困難的。」錢是到人民手上了，但中央地方的戰火似乎還在延燒。

7日政院記者會，蘇貞昌一句中央審核基層免責，讓不少首長認為交代模糊，新北總計8日下午蒐集9301件到衛福部，碰上母親節，眼看同仁大喊吃不消，陳時中講重話，錢撥款到地方，合格不發在等什麼，政次何啟功到立院一樣把話攤開來講。

（圖／摘自中視新聞畫面）

衛福部社工司人員：「禮拜五（8日）接近下班，我印象大概4點前後的時間，我們一樓的警衛就通知說，新北的公務車載送了資料要給我們。」

新北市長侯友宜：「衛福部說希望地方來審，那沒問題，就拿回來，地方能審的就來審。」

中央的紓困擴大，力拚全民有感，但交代過程一度讓首長們摸不著頭緒，現在統一地方能審就審，只希望別再口水，盡快發錢於民。

(中時電子報)