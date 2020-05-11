黃俊雄先生（左二）與同學翁素霞（右二）相見歡，民政處長劉美鳳（右）、東區戶所主任柯國振欣慰。（廖素慧攝）

67歲黃俊雄先生15歲赴日本定居，50年多來因為工作世界跑透透，驀然回首，最想念的是年少時的同學，嘉義市東區戶政事務所憑著他提供的52學年度崇文國小同學通訊錄，輾轉找到翁素霞，11日同窗相見歡，黃先生說，水是故鄉甜，今年2月已回嘉居住。

黃俊雄出生嘉義市，父親是台灣人、母親日本人，他念輔仁中學初二時赴日依親、求學，經常往返大陸、港澳、東南亞各國工作，偶然間母親交給他一份崇文國小52學年度4年丙班同學通訊錄，他每次回台洽公都按址及記憶中的地圖想找同學，但物換星移，都沒有結果，希望落空。

黃俊雄2年前退休，思鄉之情更切，上周五拿通訊錄到東戶所求助，東戶主任柯國振說，黃敏惠市長最重視有溫度的為民服務，公所人員收案後開始比對資料，利用戶政系統、電話查訪輾轉連繫翁小姐，翁小姐有驚喜也有疑惑。

翁素霞半信半疑打電話給黃俊雄，2人慢慢揭開塵封已久的記憶之盒，翁小姐說，這不是5年，是50年，能與小時候同學重逢，感覺太不可思議，她將盡力幫忙找到更多同學。

黃俊雄說，各國跑透透，更感覺台灣真是寶島，嘉義市很有人情味，他已回嘉定居，人生最幸福、珍貴的時刻就是念小學時與同學相處的時光，同學的身影一直縈繞在心裡，記憶猶新，他若是畫家一定畫下來。

(中時 )