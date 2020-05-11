因應新冠肺炎疫情對民眾生計的衝擊，政府擴大紓困方案適用對象，但衛福部負責的部分從3月19日到5月8日共受理62360件，只核定738人，因此今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，連民進黨立委高嘉瑜都質疑如今衛福部辦理的方式效率不彰，結果苦了基層公務員，需要的民眾也遲遲無法拿到錢。

高嘉瑜認為，不應該防疫紓困都是衛福部負責，衛福部再怎麼加班也，結果也只核定738件，中央地方公務員都累，還要繼續用現在的方式辦理下去嗎？要讓公務員累死嗎？衛福部自己都沒做好勞工身心健康福利，現在應該停下腳步，趕快建立線上申請，不需要人力審查，快速入帳，或者民眾到公所申請時電腦已經建置好系統，可以馬上查核，否則繼續現在的方法下去，只是累死公務員，需要的人還是拿不到錢，將近兩個月才核定738件，但18萬人嗷嗷待哺等著紓困耶！(衛福部預估有18萬人適用紓困方案，)這樣下去看不到未來。

衛福部次長何啟功表示，如今衛福部確實除了防疫還增加工作，但是政府是一體的，承接工作就必須做。高嘉瑜強調那衛福部要趕快建置查詢系統呀，都沒有跨部會要求協助嗎？一開始就知道會有重複請領問題，有資料可以勾稽為什麼不做？還要讓公務員互相指責？系統平台哪時可以出來？

何啟功表示，平台已在建置，如今要設法變得更順暢。高嘉瑜指出，紓困如救火，衛福部如果不能趕快建立系統只是累死公務員，不要造成地方和中央公務員彼此對立，一個沒有效率的方式最後大家都不開心，也無法達成預期效果，請衛福部趕快求助高層與跨部會協助，你們衛福部上面說承接工作沒問題，結果是下面的人辛苦加班。

(中時 )