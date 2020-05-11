台灣連續28天本土無新增個案，政府宣佈全民樂活防疫新生活開展，也刺激出全台百貨母親節檔期業績奏捷！包括SOGO、新光三越、遠百等全台檔期業績均呈正成長，像是SOGO全台、新光三越信義店等均有5%成長，而遠百則有近1%成長。

新光三越全台仍持續進行母親月促銷；其中信義店指出，近一周來人潮回流約有九成，全檔業績約有5%成長，今年母親節送禮商品主力包括國際精品、香氛、珠寶、3C家電與甜點等，像是珠寶飾品客單價在5萬-10萬元成交筆數增加，而微熱山丘限定粉紅蘋果酥更是大賣，餐飲部分小家庭訂餐用餐比例大增，而大家庭用餐相對減少，最重要是防疫期，外帶餐大幅增加4倍，且外帶餐業績比例大幅提升至3-4成。

SOGO指出，百貨商場與餐飲連續兩天人潮湧進，且在OMO（線上融合線下）、自營電商istore業績20倍成長挹注下，全台母親節檔期業績「疫」外較去年同期成長5%，10日入店人流更較4月底時成長超過50％，為產業回溫注入一劑強心針。

而遠百母親節檔期在加碼抽汽車帶動下，全檔較去年微幅成長0.5%，其中仍以精品、家電、化妝品為貢獻主力，而男女童裝等服飾業仍受疫情影響，衰退較大。

SOGO指出，善用OMO（Online-Merge-Offine）策略，利用百貨自媒體與廠商及SOGO自營電商SOGO istore三方合作，透過直播方式，讓消費者線上看貨同時透過電商下單。防疫期間，SOGO自營電商istore業績較去年同期有20倍成長。包括國際精品、鍋具、家電家寢、化妝品、超市、餐飲等均表現不錯，其中國際精品在復興館Gucci大店帶動下，更拉升不少業績，而餐飲則是因連續近1個月「加0」催化下，昨日各餐廳滿席。

(工商 )