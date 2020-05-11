全球超級毒王現身，西非大國迦納一間漁獲加工場爆發新冠肺炎大規模群聚感染事件，迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）昨（10）日表示，當中一名員工感染了533人。

路透社報導，迦納大西洋沿岸城市蒂瑪（Tema）一間漁獲加工廠8日爆發新冠肺炎群聚感染事件，迦納總統阿庫佛艾杜周日公開表示，這間工廠的一名員工感染了533人。

阿庫佛艾杜並未透露病毒如何在工廠裡擴散開來，也未說明工廠事前是否有做好防護措施，不過他特別提到，新增的533例佔迦納目前確診總數的11.3%。

迦納3月中旬出現新冠肺炎首例，至今已有超過4,700人確診、22人喪命，是西非地區疫情最嚴重的國家。

阿庫佛艾杜昨日表示，目前一共有494人康復，並且有超過16萬人進行過病毒檢測。他昨日也宣布，公眾集會禁令將持續至5月結束，各級學校及大學也將持續關閉。

(中時電子報)