公有零售市場攤販表示，計畫上路以來，反映良好。（李宜杰攝）

新冠肺炎疫情致民眾消費習慣改變，不再外出採買食材，傳統市場生意也跟著一落千丈，不少攤販苦嘆「業績掉了3、4成」。為此，台南市政府經發局媒合市場攤販與工業區廠商，透過宅配三牲四果，助零售市場轉型，度過生意寒冬。

經發局專委徐國清說，每逢初二十六，工廠都會拜拜，既然祭品的需求不減，可搭上這波宅經濟熱潮，透過廠商電話訂購、再由市場外送宅配，除免除工廠員工四處奔波，增加染疫風險，也能幫助攤販維持生計。

經發局長陳凱凌指出，目前台南已有6處公有零售市場加入計畫，包括：本淵寮市場、六甲市場、西港市場、開元市場、新市市場、虎尾寮市場。陳凱凌說，截至目前交單數已破百件，總額超過15萬元。

西港市場自治會會長邱茂勳透露，計畫上路至今工廠反映良好，不少業者紛紛詢問下月的廣告DM；他說，截至目前，西港市場宅配訂單總額已逾3萬6千元，下個月可望再提升。

市場處處長陳建棠表示，除祭品外送服務外，東菜市、學甲、西港、保安等4處市場目前也與4家計程車業者合作，民眾也能使用宅配服務，里程數5公里約170元，民眾若有需要可至「台南經濟宅起來」網站、各市場粉絲專頁查詢。

(中時 )