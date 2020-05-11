乘用車市場信息聯席會（下稱乘聯會）11日表示，4月大陸乘用車市場零售達到142.9萬輛，較去年同期下降5.6％，較上月增長36.6％；1到4月大陸全國乘用車市場累計零售444.5萬輛，較去年同期下降32.7％。而4月單月乘用車生產152.2萬輛，較去年同期下降5.6％；1到4月累計生產410萬輛，下降38.8％。

《澎湃新聞》報導，乘聯會表示，進入4月，大陸復工復產復市效果突出，國家及各地方政府的促消費政策正落實，因此4月新車零售相較於1、2、3月來說，已經實現了V形反轉；產量方面，湖北車企在3月下旬復工，拉動行業4月產量恢復良好，目前，海外的零組件供應鏈風險備受關注，各廠家逐步提升零組件庫存和整車庫存，應對供需波動風險的能力在提升。

新能源汽車方面，4月大陸新能源乘用車批發銷量6.4萬輛，較去年同期下降30％，較上月增長14.8％，乘聯會指出，4月新能源車銷量的自主占比為61.4％，合資32.9％，從車企來看，比亞迪和一汽大眾、長安福特的新能源車表現很強，蔚來、理想等新勢力表現突出，共同成為新能源車市重要力量。

未來車市展望方面，乘聯會認為，隨著4月中旬後的大陸車市銷量逐步穩定，5月車市已經進入後疫情時代，月度銷量處於正常性季節波動狀態，雖然海外疫情逐步穩定，但全球經濟短期內前景黯淡，加上進口零組件的供給狀態尚未改善，產銷恢復仍有隱憂。

乘聯會還提到，由於北京車展延期，新車上市發表節奏稍慢於往年，車市回暖也慢於往年。去年5月大陸部分地區已經進入國六實施前的恐慌強力促銷階段，拉動去年5月的基數偏高，不利於今年5月的車市增速回暖效果，個別月分的零售仍有負增長的風險，但是，目前出台的政策中，針對進口國五車型的延期註冊及國六排放標準顆粒物數量限制生產過渡期的推遲，也在一定程度上緩解了政策波動對銷售高峰的影響。

(旺報 )