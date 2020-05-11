婦聯會今被要求清算財產，婦聯會上午前往立法院陳情，僅國民黨立委出面聲援，黨團書記長蔣萬安表示，政府的責任是要協助婦聯會依創會宗旨及精神，符合人民的期待進行轉型，而不是設法消滅她，不能以政治算計的考量，行清算鬥爭之實。

立委賴士葆表示，民進黨繼續執政，台灣已經沒有律法，沒有民主，政府憑什麼沒收婦聯會的財產，促轉會及黨產會是道道地地的違憲機構，明明是任務編組，但民進黨仗多數暴力，繼續延長其任期，就是要打擊異已。

立委林奕華也說，婦聯會照顧軍眷，做民間外交，也對偏鄉教育弱勢家庭的關心，做了多少工作，今天透過行政組織就要對婦聯會清算鬥爭，大家都沒有辦法接受。同黨立委洪孟楷也說，內政部等組織對聯婦會處分，不公、不義、不正當。婦聯會成立已逾70年，政黨法是2017年通過的，拿新的法律處分鬥爭70年前的組織，有正義嗎？

立委林為洲發言時說，促轉會要促進轉型正義，黨產會要沒收入人民團體所謂附隨組織的財產， 最重要的是這個機關要讓人民相信，但2018年發生張天欽事件，變成東廠，沒有人相信他是公正的，促轉會若無法得到人民信任，所為的都是不義行為。

蔣萬安表示，民進黨上台後透過各種方式趕盡殺絕，成立黨產會並認定婦聯會是附隨組織，要清算及沒收財產，當時的台北高等行政法院法官也看不過去，要提釋憲，暫停訴訟。但內政部竟修改政黨法，要求婦聯會要改為政黨，否則要清算，政黨法有非常嚴重的違憲之虞，憲法保障民眾結社自由，民眾有組成及不組成政黨的自由，更保障人民的財產權，政府的責任是要協助婦聯會依創會宗旨及精神，符合人民的期待進行轉型，而不是設法消滅她，不能以政治算計的考量，行清算鬥爭之實，這是國民黨反對的。

(中時 )