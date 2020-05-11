新北市長侯友宜今出席「新北能源雲及能源教育市級課程推廣」活動。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（11）日上午至新店區達觀國小出席「新北能源雲及能源教育市級課程推廣」活動，媒體詢問，台北市長柯文哲說新北紓困案的作法是擺明了「逆時中」，同時柯文哲認為中央把開放酒店、舞廳交由地方政府決定，是「典型的不負責任」，侯友宜有何看法？侯表示，防疫他和中央上下一條心；至於酒店開不開中央要地方決定，他完全可以體會柯P的心理，而他身為新北市長，會完全負起責任。

侯友宜表示，從防疫開始，他和中央只有上下一條心，全力面對防疫，新北市一定在中央的作為以外，做好超前部署，讓中央知道地方的自主性，能夠對疫情完全掌握，所以不管一開始口罩之亂，新北拜託中央做口罩實名制，包括居家檢疫、成立全國第一個關懷中心，甚至包括師生禁止出國、外國人不進來，都是新北看到第一線的實際狀況，反映給中央，中央馬上採取，這就是合作的典範。

侯友宜說，新北市的作法有步驟、有順序、有計畫，完全按照自己的步驟走，涉及到中央權責我們沒有辦法做的，會建議中央來做，甚至一級指揮的開設，也是新北建議的，所以新北市永遠在做超前部署。

對於開放酒店、舞廳，侯友宜說，中央前段時間要求舞廳、酒店要停業，現在要求地方自己決定，柯P的心理他可以完全體會，因為中央說關，卻沒有說要開，而是要地方負責，所以柯市長的感受他完全可以理解。

侯友宜表示，新北市一定以整體狀況為考量，什麼時候開、什麼時候關，市長完全負責，會掌控開放的節奏，讓疫情不因開放的過程，造成更多困擾，哪些開放或不開放，一定經過防疫優先、專業評估、漸進開放，產生一個新形態的安全生活模式，用這個方式走，做地方政府該做的事。

(中時 )