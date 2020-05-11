大陸陸續復工需求漸次回溫，福貞-KY(8411)4月自結合併營收為新台幣4億9556萬元，年增加51.47%，前4月份營收金額14億9346萬元，年減9.78%。

福貞指出，大陸內需飲料消費市場因受節後淡季及新冠肺炎疫情等影響，其餐飲及賣場等消費市場基本呈現停滯，然4月份隨著客戶端陸續復工及恢復生產，先前受淡季及疫情遞延之訂單業已漸次下單及出貨，公司端整體接單及生產情況應已趨於穩定，未來營收可望呈現逐季增溫趨勢。

隨著立夏的到來，氣溫逐漸回暖迎來酷暑冷飲商機，加上大陸一系列促消費政策落地見效，因而使消費者受疫情抑制沉寂許久的需求應可加速回暖，整體市場銷售觸底回升而穩步向好，今年第二季度整體消費需求應可好於第一季度。惟對於新冠肺炎疫情於後續對全球經濟發展及大陸內需終端消費的影響仍需持續關注，福貞會依循所屬營運地區政府規定及員工健康獲得保證之最大前提情況下，機動調整集團內各轉投資各廠產能排配，整體營運發展應可逐步回歸應有的正向水準。

(時報資訊)