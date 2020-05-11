11日為4月合併營收最後公告日，截至下午1點為止，共計有74家台股上市櫃公司4月合併營收創新高，優於3月合併營收創新高的52家的表現。

4月合併營收創新高家數如下有先進光（3362）、恆大（1325）、川寶（1595）、岱宇（1598）、台蠟（1742）、中化生（1762）、聯電（2303）、金像電（2368）、精元（2387）、揚博（2493）、遠東銀（2845）兆豐金（2886）、華立（3010）、奇鋐（3017）、大學光（3218）、尚立（3360）、上詮（3363）、力致（3483）、嘉澤（3533）、宇峻（3546）、海華（3694）、大聯大（3702）、連展投控（3710）、瑞基（4171）、泰博（4736）、眾達-KY（4977）、新鼎（5209）、安力-KY（5223）、聰泰（5474）、盛群（6202）、海韻電（6203）、元山（6275）、紘康（6457）、益得（6461）、南六（6504）、應廣（6716）、晶采（8049）、博智（8155）、濱川（1569）、信錦（1582）、亞德客-KY（1590）、建準（2421）、雙鴻（3324）、茂林-KY（4935）、崇越（5434）、高技（5439）、中菲行（5609）、致和證（5864）、宏遠證（6015）、旭隼（6409）、芮特-KY（6514）、展匯科（6594）、勤誠（8210）、京元電子（2449）、神基（3005）、聯詠（3034）、泰碩（3338）、勤凱（4760）、杰力（5299）、立衛（5344）、松翰（5471）、義隆（2458）、信邦（3023）、加百裕（3323）、熱映（3373）、合一（4743）、信驊（5274）、聚碩（6112）、聯茂（6213）、台燿（6274）、瑞耘（6532）、鈺太（6679）、雍智科技（6683）、上緯投控（3708）等。

(工商 )