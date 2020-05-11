不降保單利率，將有危險。金管會最快14日宣布新的保單責任準備金利率，新台幣保單降1碼、美元保單降2碼，金管會主委顧立雄11日在立法院表示，「低利率時代卻賣高利率保單，對保險公司健全經營有害，也對整體保戶有危險」，金管會是多次討論與評估後，決定即時反應市場利率，但降幅已比壽險公會建議的要溫和。

調降後，新台幣保單責任準備利率降到1.5％，美元保單則是降到1.75％，保費漲幅在5~30％，將在7月1日與死亡保障門檻等新制度一起上路，顧立雄也建議，民眾可考慮保障型商品，保費影響較小。

雖然多位立委要求暫緩調降保單利率，以協助想買保單的民眾在這波疫情影響下仍有充容時間考慮及調度資金，但顧立雄強調，主要是美國聯準會（FED）已降息6碼（1.5百分點），「不可能美元利率已降到零，壽險公司還在賣高利率保單」，這樣會造成保險公司答應保戶高利率，卻不可能做到，反而會有利差損，影響公司健全經營，也將對保戶的保單有危險。

原本壽險公會是建議新台幣保單降5碼，即責任準備金利率由1.75％降到0.5％；美元保單降3碼，是由2.25％降到1.5％，但因為可能動到死亡保障門檻必須重新計算，因此保險局在多方考量後，決定縮小降幅，即新台幣保單只降1碼，即0.25個百分點、美元保單則降2碼，即0.5個百分點。

這波澳幣保單責任準備金利率預估會調降最多，會逼近市場利率，即可能由2.75％降到1.5％以下，人民幣保單亦會貼近市場利率，但保險局強調，澳幣保單及人民幣保單現在都幾乎沒人買，影響不大。

同時這波降息並未一步到位，仍是比市場利率略高，顧立雄亦表示，年底還會再討論一次責任準備金利率。亦即若市場利率未回升，明年初保單還會再降一波利率，即會越來越貴。

(工商 )