東元今(11)日股東會通過每股配發現金股利0.99元，封殺寶佳集團所提現金減資案，以及完成修改公司章程等議案。東元董事長邱純枝表示，東元第一季合併營收及獲利受新冠肺炎疫情影響，均比去年同期衰退，上半年仍受疫情影響，下半年要追趕上來，今年營運以不衰退為目標。

東元第一季EPS為0.23元，是近11年來同期新低。主因是大陸爆發新冠肺炎疫情後，生產延後至2月底、3月初復工，影響越南小馬達廠鑄件等零件供應鏈。義大利受疫情影響而封城，影響銷售，第一季又認為子公司股票投資損失1億多元所致，4月股市回升而回沖。

東元總經理連昭志會後受訪表示，美國爆發嚴重疫情而影響三月銷售，不過大陸市場四月已回到以前成長動能。目前美國及東南亞市場仍有很大不確定性，初估東南亞要到五月才能穩定下來，美國六月還不會好轉。麥肯錫比較悲觀，預估歐美景氣要到2023年才會好轉，東元為保障獲利，會從切入利基市場及新興市場著手。

連昭志表示，東元因應國際油價劇跌，已將北美大馬達商機移到布局水利、能源及礦業，這需要比速度。北美小馬達對應產品都準備好了，但囿於疫情因素，目前還無法展開。東元規劃今年下半年要在印度班加羅爾設小馬達廠，目前印度政府因疫情而從鎖國時程從5月4日再延後兩週，必須等疫情和緩，才能派員到印度，在印度官員見證下，完成購地程序。

東元今日股東會修正公司章程，增列發行特別股及董事席次下修。外界質疑此舉是否針對寶佳集團而來。邱純枝解釋，股東會通過修改公司章程，增列發行特別股是為了增加籌資管道，如果進行私募，還是要股東會通過，公司治理尊重法令進行，東元長期做任何事情都是為了東元而非單一股東。

邱純枝表示，東元基於公司治理，本來就修訂董事席次，這次參考國內外董事席次，決定將席次下修至7～11席，並非為寶佳集團才下修董事席次。東元基於股東平權，與內外資股東維持良好的互動，持續與寶佳集團互動，寶佳集團也參加東元法說會、與IR有接觸及定期會面，至於寶佳集團是否參與董事，以寶佳集團這麼大股權數，不需要安排就可以選上，尊重各自股東的決定。

邱純枝指出，經營產業其實有很多無形價值，不能端看買股權。企業經營不是用股權數來彰顯價值，東元60多年來投入經營，幫股東帶來無形價值，用金錢可買下經營權，但無法買下無形價值。

邱純枝表示，企業經營有看的到價值及看不到無形價值，有些人批評股東持股太低，但就企業發展來看，對公司永續經營帶來無形價值，無法用金錢衡量。東元屬於民生及基礎工業，疫情延燒，每個國家都要保護及保留其基礎工業，企業長期發展如果受到影響，對國家未必是最有利。她希望股東是認同股東經營理念，保持企業文化。

(工商 )