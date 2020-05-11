台中市東大溪下游從4月中旬起陸續發生魚群集體暴斃事件，魚屍遍佈河邊，加上烈日曝曬後臭味四溢，附近居民大罵「難道這是送給我們的母親節禮物嗎」？由於東大溪下游每年都會發生魚群死亡事件，但今年特別嚴重，民眾懷疑是否有人違法偷倒廢棄物，盼望台中市環保局應盡速查出污染源，還給民眾乾淨的溪流。

協和里里長陳靖益表示，東大溪下游再度發生魚群集體暴斃事件。從4月18日開始陸續發生魚群死亡，近日魚群暴斃情形更加嚴重，魚屍遍佈整條東大溪，臭味四溢，當地居民都罵到臭頭，質問難道是送給他們母親節的禮物嗎？更懷疑是否有不肖業者偷倒廢棄物才造成魚群死亡。

台中市議員楊正中指出，環保局以因東大溪在做污水處理設施為推託之詞，表示2天前水泥灌漿才造成這次魚群缺氧死亡，但根本沒有一個數據或是資料來說明，何況這種狀況是每年都會發生，昨天派人前往會勘，要求環保局不要找理由。

對此，台中市環保局指出，為釐清死魚原因，第一時間已採取溪水快篩檢測，目前無發現異常反應，研判為溶氧量低所造成，將持續篩選稽查上游高污染性工廠是否排放廢水，若經查獲違法情事者，將依法嚴懲。

台中市水利局表示，因近日中部地區無降雨，台中地區各級排水基流量不足，加上天氣炎熱，水中溶氧不足，初判因此造成魚群死亡，除已派員清理，將持續加強巡視，維護排水環境。

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(中時電子報)