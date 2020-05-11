鵜鶘狀元哥錫安威廉森(Zion Williamson)正面臨1億美元的官司，他的前經紀公司又踢爆威廉森的父母收受賄賂以勸說他加入杜克大學。威廉森首季年薪975萬美元，而且因為停賽減薪，他哪來的1億美元？

大學時期威廉森與行銷經紀公司Prime Marketing Sports簽約5年，不到1個月又跳槽到CAA。前經紀公司總裁福德(Gina Ford)怒控威廉森違約，求償1億美元。

威廉森反控經紀公司違約在先，合約沒有警告簽約會導致威廉森失去NCAA資格(大學聯賽)，因此合約無效。

經紀公司認為，威廉森明知父母索賄，還加入杜克大學並使用Adidas球鞋，他肯定知道簽約會導致失去NCAA資格。

這宗官司從去年糾纏威廉森至今，他才19歲就要面臨1億美元的官司，也實在夠辛苦的。此外如果福德的指控有證據，杜克大學還可能遭到NCAA調查，Adidas也會有麻煩。

然而大家心知肚明，美國大學為了爭取優秀球員幾乎是無所不用其極，早已是黑幕重重而臭名遠揚，甚至拍成電影。主要是因為NCAA規定學生不可以靠球技賺錢，學校和廣告商只好變著法子引誘他們。威廉森進入NBA之後成為喬丹品牌代言人。

(中時電子報)