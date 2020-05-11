大陸湖南岳陽一名從小學業優異，進入中國傳媒大學攻讀碩士的黃姓女學生，本月1日墜樓身亡，9日有自稱其家屬的網友在微博發文，表示黃女是因薛姓導師不同意她的畢業論文，導致她精神崩潰輕生。中國傳媒大學10日回應，對黃女離世深感惋惜和痛心，將查證家屬說法。

綜合陸媒報導，該篇微博文章指出，其姐姐黃某為湖南省岳陽市人，在大學當研究生時與薛姓導師意見不和，薛導師沒有在姊姊的開題報告上簽名，姊姊只能求助其他教授，來通過開題報告。

不過姊姊仍持續受到刁難，儘管徹夜修訂論文，導師仍一眼都不看報告，只覺得姊姊「在敷衍」。由於按照規定，如果沒有指導老師簽字，哪怕盲審也不可以給予通過，期間姐姐曾苦苦哀求薛導師，對方不理不睬。

文中指出，姊姊逐漸精神失常，出現幻覺、幻聽等現象，於4月30日前往醫院就診，翌日姐姐選擇跳樓結束年僅26歲的生命。家屬在文中控訴薛導師親手逼學生走上絕路。

校方回應，學院於事發的第二天就配合相關部門展開調查，會核實家屬提出的情況，並將實事求是地回應各方關切。

而黃女的同學也透露，其實事發前一個月，黃女的精神狀況就一直不好，出現語無倫次現象，還不斷狂問：「導師不給畢業會怎樣」。

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