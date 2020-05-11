非官方消息說，伊朗海軍因為誤射飛彈，擊沉自家軍艦，導致數十名海軍喪生。
據BBC新聞網11日報導，當地記者說，「賈瑪蘭」號（Jamaran）巡防艦當時正在測試新型反艦飛彈，但卻擊中「科納洛克」號（Konarak）後勤補給艦。
而據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，當地消息說，事故是周一在阿曼灣（Gulf of Oman）發生的，而死亡可能多達40人。
另一方面，據伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）說，在一場海上演習中，有一名海軍罹難，另有數人受傷。它指出，事故是周日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近發生，並說這是一起「撞船」事件。
不過，據非官方報導說，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards Corps，IRGC）當天從「賈瑪蘭」號試射飛彈，而他們原本要射的，是已拖到定點的浮動目標，但「科納洛克」號還來不及開走，他們就發射了飛彈。
社群網路上的影片顯示，有些傷兵正被送上救護車。
(中時電子報)
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