國定古蹟「陳悅記祖宅(老師府)」在市定古蹟期間，台北市政府第1次古蹟土地容積移轉案經最高行政法院2016年判決市府敗訴確定，迄今3年餘，未能處理或補正，對民眾權益影響甚鉅；監察院以市府未善盡文化資產保存職責、對於古蹟保存區之使用管理草率輕忽等情事，對台北市政府提出糾正。

監察院表示，陳悅記祖宅是北台灣少數尚存的單脊式燕尾屋頂四落舉人宅；歷經百年時光流轉及損壞，部分區域屋瓦破損、屋面塌陷、屋頂中脊斷裂、受潮嚴重、不斷遭變更毀損。幸得族人及文化界奔走於2018年8月22日取得國定古蹟資格。

監院指出，北市政府2008年6月至100年2月間對於符合文化資產保存法第21條「因故毀損」的老師府僅以「古蹟管理維護計畫」(擬訂後僅需報主管機關備查)，共陸續核可5次古蹟土地容積移轉，而非依法更嚴謹的「古蹟修復、再利用計畫」(主管機關收到計畫後，應召開文化資產委員會審查，決定是否核准)。

台北市政府2016年第1次容積移轉案經最高行政法院判決敗訴確定，原行政處分失其效力，但判決確定後迄今已歷3年餘，市府仍未能處理或要求補正「古蹟修復、再利用計畫」導致未能合法，對於容積移出基地、移入基地及後續房屋購買人的權益均影響甚鉅。

監察委員田秋堇、蔡崇義表示，經履勘、函詢、諮詢及詢問相關主管人員之調查發現，2008年6月至2011年2月間「因故毀損」的原直轄市定古蹟「陳悅記祖宅(老師府)」，依文化資產保存法21條應提出「古蹟修復、再利用計畫」方可進行容積移轉，但台北市政府卻以條件更為寬鬆的「古蹟管理維護計畫」，陸續核可共計完成5次古蹟土地容積移轉，移出容積總計達4031.73平方公尺。

監委認為台北市政府自2016年判決確定後迄今已歷3年多，仍未能處理或補正，對於容積移出基地、移入基地及後續房屋購買人的權益均影響甚鉅，該府核有怠失。

此外，監察院也說，台北市政府逕行許可古蹟保存區內該市大同區文昌段一小段92-4、92-8等地號土地改做停車場使用，導致古蹟保存區內原有牆體構造物遭拆除、原有地面遭刨除鋪上柏油只為方便少數人停車之用，而涉及古蹟滅失，顯見該府對於古蹟保存區之使用管理草率輕忽，核有疏失，依法應予糾正，並另函請台北市政府議處相關人員。

(中時 )