為解決公設保留地長久閒置，並協助建設新營美術園區，台南市政府都發局於上月24日發布新營都市計畫第3次通盤檢討，解編7處公設用地，面積總計約2.43公頃。

都發局長莊德樑表示，透過市地重畫整體開發，預估可增加住宅區約0.66公頃、商業區約0.36公頃；他也說，為協助讓新營美術園區更加完善，已將民治路及南紙街路段之嘉南大圳及兩側道路用地，調整為公園道用地及公園道兼供水溝使用。

另外，位於公正街的市場用地及新營區公所所在機關用地，未取得之私有地部分則調整更為住宅區，由地主無償捐贈一定比例之公共設施用地，以落實受益者負擔之精神。

都發局指出，為提升新營交流道機車與汽車交錯時的行車安全，已將新營大排調整為道路用地兼供溝渠使用；另為免合法建築物拆遷，廠前街依現有巷道調整計畫道路路型；依據自來水公司興建員工訓練園區需求，增畫自來水事業用地。

都發局表示，原計畫底圖於1984年測繪，地形、地物至今已多變動，易造成實際執行困難與爭議。為改善計畫底圖老舊，透過計畫圖重製作業提升圖面精度，以符實際發展情形及提高計畫管理之效度。

台南市長黃偉哲指示，應確實維護地主權益，本次通檢重點包含都市計畫圖重製、公共設施保留地檢討解編、配合市府重大建設規畫、以現有巷道取代計畫道路及依據事業單位使用需求檢討變更等議題。

(中時 )