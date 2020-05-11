漢來美食（1268）雖受新冠肺炎疫情衝擊，2020年首季獲利摔至新低，但5月業績已見回溫曙光，且確定將進駐國貿大樓、以「世貿名人坊」插旗台北信義區，預計7月即可開張營業，目標使「名人坊」成為頂級粵菜連鎖餐廳龍頭。

由於「名人坊」進駐信義區國貿大樓，將可望對集團營收帶來顯著挹注動能，受此利多激勵，漢來美食股價今（11）日在買盤敲進下放量勁揚，午盤勁揚6.15％至129.5元，領漲觀光類股、登近3月高點，近2月波段漲幅已逾34％。

漢來美食2015年6月取得香港名人坊餐廳品牌代理權，陸續在高雄、台南、台中、台北開出5家分店，去年品牌營收達3.76億元，約貢獻集團營收8％。公司將於13日與國貿大樓簽約，租下位於34樓、將在本月底熄燈的世貿聯誼社中餐廳。

世貿聯誼社中餐廳過去29年主要經營以會員為主的政商貴客，共設有13個包廂、加上外場小吃區約120個座位，每個餐期可同時容納共約280位賓客，據了解歇業前年營收超過2億元。漢來美食承租後將以「名人坊」品牌進駐，預計7月以「世貿名人坊」開張營業。

漢來美食表示，公司以往拓點都選擇進駐百貨賣場，漢來名人坊在台北已有大直、敦化2家分店，但對於台北頂級消費市場只能算是淺層經營。此次決定在產業逆風中承租原世貿聯誼社中餐廳，主要看中硬體資源及長年經營的客層人脈。

雖然目前對「世貿名人坊」尚無明確經營策略，但漢來美食指出，將調整其菜色呈現，透過傳統粵菜精緻、時尚化來吸引年輕企業家，可能利用大型獨立包廂的優勢條件，設定活動式酒吧，讓客人用餐之餘還能坐擁在主題lounge bar裡欣賞高空夜景的時尚尊榮。

漢來美食表示，漢來名人坊先前分店規模最大僅166個座位，開設「世貿名人坊」將是更大挑戰，但也藉此將經營頂端消費客層策略，由廣泛橫向發展轉向深度直向扎根，對於預計2年後開幕的南港漢來大飯店中餐廳、宴會廳營運，亦將有極大助益。

漢來美食為深耕高檔粵菜市場，1月甫重金挖角、禮聘擁有30年廚藝，曾在香港利苑酒家歷練、擔任香港九龍香格里拉、台北香格里拉飯店主廚的陳國華師傅暫掌名人坊台北敦化店，為2年後開幕的南港漢來飯店頂級中餐廳做準備。

(時報資訊)