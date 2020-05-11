網紅米砂去年自爆跟孫鵬、狄鶯獨子孫安佐發生關係並墮胎，風波鬧得沸沸揚揚，連帶兩人親友、伴侶都被扯下水，而米砂徹底斷開孫安佐、事件終歸落幕後，她桃花朵朵開，可惜都沒能長久，先跟圈外素人僅維持短暫戀情，接著又交往小3歲排球選手李興國(阿國)，而昨(5/10)米砂竟po文宣告又失戀，這段感情也只撐了3個月。

米砂今年1月喜貼出跟李興國的同框照，小她3歲的男方有191公分高，讓他樂得當「小隻馬」，不時在IG曬照放閃，感情相當甜蜜，但也因為兩任男友間隔不到1個月，讓米砂受到外界批評非議，讓她一度生氣喊告。沒想到這段感情看似順利，然昨天米砂卻在IG報告恢復單身，戀情早在1個月前告吹，在上個月李興國拿了大專盃決賽冠軍後，「整理了一下各自的私人物品和沈澱了一陣子才決定公布」。

而米砂表示之所以公開分手消息，是希望往新的地方邁進，至於分手原因，因為是兩人之間的事，也不希望男方被批評，所以不細談，但仍難掩淒苦：「當初追我的是他，說要分手的也是他，有問題的也是他，而且既然他說分手原因是他自己的問題，那就是他的問題吧」，這篇分手文不到1天已收到上萬讚，米砂得到不少網友加油打氣，「「米砂值得好男人，只是他可能還在路上」、「解釋越多酸民越多」，甚至爆了李興國黑料「分手剛好，他的版面都找不到你的照片」，但也有人覺得這種事情，其實也不需要特別報告。

(中時電子報)