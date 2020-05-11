國內疫情趨緩，為重振觀光產業，交通部與業者討論後，有意推出三階段恢復旅遊市場，而第二階段的「安心旅遊」又與往常一樣繼續補助業者。觀光學者認為，類似補助已7次，讓觀光局業務量嚴重負荷不了，建議改用觀光振興券直接發給人民。另有業者認為，此時是國旅轉型的最好契機，繼續用團客思維運作，國旅市場不會進步。

交通部觀光局為了提前復甦、振興國內旅遊市場，上周曾徵詢旅遊業者意見。業者提議，「安心旅遊」可仿效先前秋冬遊補助形式，從觀光局規畫的20億元經費中補助國旅2天1夜團，每人600元，3天2夜加碼600，每團最高3萬元；自由行每房補助1000元，離島加碼1000元。

大同技術學院助理教授高洺塗認為，過去2年類似補助方式已有7次，不僅造成觀光局業務量嚴重負荷不了，邊際效益也遞減，更引發許多弊端；安心旅遊的補助若像往常一樣，由業者提供資料讓觀光局核銷，絕非解決問題的辦法，建議結合消費券跟折價券，以專屬於觀光旅遊業的「振興券」直接發放給人民，並明訂「觀光振興」使用範圍及時間，效果絕對大於直接補助業者；自由行部分，弱勢導遊，旅行社都能收「觀光振興卷」而不止於飯店業，這才能發揮真正的功效。

世新大學觀光系副教授陳家瑜認為，觀光產業經過疫情衝擊，在此時間點補助業者，效果會比以前好，因為在大家都不能出國的情況下，旅遊復甦肯定會先在國內，如果又有補助誘因，的確可以刺激到更多民眾願意出遊，安心旅遊就有點旅遊消費券的概念。

台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝認為，此時是台灣旅遊市場轉型為精緻旅遊的最好契機，但觀光局繼續用團客思維去刺激國旅市場，旅遊服務品質肯定不會增長，而且很多很棒的台灣景點並不適合遊覽車進出，品質不提升，待疫情過後，大家還是會飛出國玩，不會留在國內。

(中時 )