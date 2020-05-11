就職典禮致贈賓客伴手禮（圖由總統府提供）

運用主視覺意象設計的各式物品（圖由總統府提供）

520正副總統就職典禮即將舉行，總統府今天公布主視覺設計和致贈賓客的伴手禮，由於正值防疫期間，伴手禮以防疫為主軸，內容物包括臺灣造型的肥皂、毛巾等，兼顧紀念性與實用性。

總統府今天召開記者會說明正副總統就職典禮相關細節，中華文化總會副秘書長李厚慶表示，本屆就職典禮主視覺設計理念，由設計師聶永真以「綻放」、「民主」、「就位」、「方向」4個概念做為本屆總統、副總統就職紀念品的主軸。

文總延續此概念，並延伸設計色彩，以活潑鮮明的調性、著重呈現憧憬未來的感受，結合「民主光榮」、「世代共榮」、「人民偉大」、「世界同行」4大主題發展典禮主視覺，傳達總統穩定帶領臺灣，邁向更好未來，往一流的國家邁進。

在此次活動致贈賓客的伴手禮方面，總統府第三局局長李南陽表示，將以防疫為主軸，兼顧紀念性與實用性，包括臺灣造型的肥皂、「勇敢自信、世界同行」毛巾等，以及由聶永真所設計的徽章，都是在本土製造的。

由於中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，若臺灣疫情再更穩定，520就職典禮參加人數就可以再放寬一些。 媒體詢問是否有放寬的規劃？總統府發言人丁允恭回應，疫情趨緩是好事，我們也會視需要來做彈性處理，但是目前規劃的台北賓館場地本身容量也有限，因此影響不大。

(中時 )