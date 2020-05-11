金士頓Kingston旗下電競品牌「HyperX」，在今日宣布EVO 2019《快打旋風V》的冠軍選手Bonchan〈高橋正人)將出任HyperX品牌大使。HyperX也特地為Bonchan打造了專屬的英雄肖像，結合Bonchan的招牌金髮和他最擅長的遊戲選角Sagat，展現出在格鬥場上高昂的鬥志和強大的戰鬥力。除了在平日練習、直播和遊戲賽事中使用HyperX電競耳機提升遊戲表現，Bonchan也將跟隨他的戰友Daigo〈梅原大吾)一同加入HyperX英雄陣容。

Bonchan的職業生涯正如同他所喜愛的遊戲角色Sagat一樣，嚴以律己，不斷地精進自己的技術，憑藉著對遊戲的熱情和勝利的渴望，Bonchan憑藉著這股信念，終於如願在 2019 年抱回了4座冠軍，其中更包含他的首座 EVO 冠軍頭銜。身為合作夥伴的HyperX不但見證了Bonchan多年來的努力和堅持，也期望未來能繼續攜手為格鬥遊戲社群貢獻心力。Bonchan則在訪談中表示：「HyperX和我一樣都對遊戲充滿熱情，對於遊戲相關的社群和文化推廣有著共同的目標。我們都希望在未來能發掘更多的潛在玩家，讓每個玩家都能感受遊戲的魅力、盡情享受樂趣。」

對此，HyperX亞太區行銷總監楊啟瑀也透露：「我們很高興Bonchan今年再度成為品牌的一份子，持續為拓展遊戲社群而努力。HyperX近年來積極地邀請運動員、音樂人和遊戲實況主加入全球品牌大使的行列，為的就是希望能打破外界對於電競玩家的刻板印象—無論是業餘玩家或職業選手，只要你熱愛遊戲，你就是玩家，We’re All Gamers！」

(科技)