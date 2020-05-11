水神事業部總經理高雅鈴與年代記者通話紀錄

旺旺水神抗菌液遭台北市衛生局以廣告涉嫌不實為由開罰66萬元。對此，某電視台記者採訪水神總經理高雅鈴，詢問對此事看法時，高雅鈴直言，希望記者可以看清楚水神受罰的公文和緣由，再做相關採訪較好。高更強調，「錢櫃在賺錢，水神在協助防疫」，相較錢櫃大火導致六條人命一案相比，大家就可知道水神是如何被台北市和衛生局用放大鏡和顯微鏡檢視！

熱心公益幫助政府防疫的水神日前遭開罰66萬元，然而相比錢櫃大火，導致六人喪失生命，結果只罰48萬，旺旺水神竟被罰66萬，遭外界質疑台北市雙重標準。

對於水神引發風暴，電視台記者致電水神總經理高雅鈴，詢問相關事宜。對此，高雅鈴表示，針對台北市開罰這部份，剛好就可以看出兩個大老闆的不同，其實在年代大闆練老闆的錢櫃這個案子，跟蔡老闆在水神的案子，可以看出錢櫃在這段防疫期間，是在賺錢的，而蔡老闆的水神則是一直在幫助政府、台灣防疫和捐贈，但是台北市府對於練老闆和蔡老闆的處理方式，她想大家就看得出來了。

旺旺水神抗菌液。（本報系資料照片）

高雅鈴更直言，北市府對水神是用放大鏡來檢視，至於錢櫃的六條人命，她質問，請問台北市的處理方式是什麼！她更希望記者可以去看清事情原貌再來採訪較好，否則問在多次，她的答案都還是一樣。

記者又再追問水神廣告不實療效，高雅鈴希望記者可以把台北市和衛生局開罰緣由整個看過一遍，全盤了解之後，再做採訪比較好。高雅鈴更強調，兩個案子的差異就是「錢櫃在賺錢，水神在協助防疫」，相較錢櫃一案，大家可知水神是如何被台北市府用放大鏡和顯微鏡來看！

(中時電子報)